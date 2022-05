La Cenerentola per i più piccoli al Teatro Regio di Parma

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARMA, 13 MAG – ‘La Cenerentola. Grand Hotel dei

sogni’, uno spettacolo ispirato all’opera di Rossini, realizzata

da As.Li.Co. – Opera Domani per i bambini dai 6 anni in su, sarà

ospitata dal Teatro Regio di Parma il 20 maggio alle 9 e alle 11

per le scuole e il 21 maggio alle 15.30 e alle 18 per le

famiglie. Il progetto ha lo scopo di far riflettere sui valori

del rispetto delle diversità e sull’importanza di andare oltre

le apparenze. Con la regia di Daniele Menghini e la direzione

musicale di Enrico Lombardi, lo spettacolo interattivo coinvolge

un coro speciale composto dai giovani spettatori, impegnati

nell’esecuzione dei brani più celebri dell’opera. Alle famiglie è riservata una speciale promozione in

collaborazione con Gazzetta di Parma. Acquistando in edicola il

volume ‘Renata Tebaldi. Voce d’angelo’ della collana per

l’infanzia I miti dell’opera, che racconta la vita del grande

soprano di cui si celebrano i 100 anni dalla nascita, si

riceverà un coupon valido per un biglietto per lo spettacolo. ‘La Cenerentola. Grand Hotel dei sogni’ ambienta la vicenda

nel palazzo che Don Magnifico ha deciso di trasformare in un

hotel per risollevare le finanze sperperate per soddisfare i

capricci delle figlie Clorinda e Tisbe, dove Cenerentola è

costretta a lavorare come cameriera. Un bel giorno, la visita

inaspettata di un ospite speciale cambierà le sorti della

fanciulla maltrattata: il principe Ramiro in persona,

accompagnato dal cameriere Dandini, sceglie proprio il grand

hotel per dare un gran ballo e sposare così la fanciulla dal

cuore più puro di tutto il regno. (ANSA).



