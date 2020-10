La Chirurgia di Riccione al Congresso annuale dell’American College of Surgeons

Il dottor Andrea Lucchi direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale di Riccione ha partecipato dal 3 al 7 ottobre al Congresso Annuale dell’American College of Surgeons che quest’anno a causa della pandemia si è svolto in maniera virtuale anziché a Chigaco, come previsto.

Per il terzo anno, la chirurgia di Riccione è stata selezionata per relazionare a questo importante appuntamento scientifico che ogni anno richiama specialisti di tutto il mondo.

Con il video “Laparoscopic dista gastrectomy with en-bloc D2 lymphadenctomy” il dottor Andrea Lucchi ha portato l’esperienza riccionese relativamente ad un intervento di chirurgia oncologica, in particolare di una gastrectomia subtotale con linfoadenectomia eseguito in laparoscopica per neoplasia gastrica.

