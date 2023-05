La circolazione dei treni è tornata regolare nel Paese

Condividi l'articolo

La circolazione è tornata regolare nella rete ferroviaria del Paese, dopo il guasto alla linea di alimentazione elettrica che ieri ha portato disagi, ritardi fino a sei ore e – in alcuni casi – cancellazioni per decine di treni, tra Intercity, regionali e Alta velocità. Per i passeggeri che hanno viaggiato su treni che hanno registrato due ore di ritardo e oltre, le Ferrovie dello Stato italiane hanno disposto il rimborso integrale del biglietto.

Il guasto, rilevato nella mattinata di ieri alle 9.30, si è verificato al passaggio di un treno Intercity, quando il pantografo è entrato in contatto con la linea di alimentazione elettrica tra Roma Tiburtina e Settebagni.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte