La città incantata, l’accoglienza nel cuore degli artisti

(ANSA) – ROMA, 09 DIC – Da Mauro Biani a Sara Pichelli, da

Lelio Bonaccorsi a LRNZ e Alessandro Rak, insieme a tanti altri

tra disegnatori, fumettisti, storyboarder, street artist e

artisti visivi, tutti chiamati a confrontarsi sul tema

dell’accoglienza: dal 10 al 12 dicembre arriva a Civita di

Bagnoregio “La città incantata – Meeting internazionale dei

disegnatori che salvano il mondo”. L’iniziativa, giunta alla

settima edizione, promossa dalla Regione Lazio in collaborazione

con il Comune di Bagnoregio, curata dall’Ufficio Cinema Progetto

ABC Arte Bellezza Cultura e realizzato da Lazio Crea con la

partnership di ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del

Lazio e Casa Civita, si apre quest’anno con una novità: il 10

dicembre nel quartiere romano di Garbatella, a Cerveteri e a

Bagnoregio ci sarà infatti l’inaugurazione di tre interventi

murari ad opera dei fumettisti Martoz, Sara Pichelli e LRNZ, con

la direzione artistica e tecnica dello street artist

Lucamaleonte. Nei due giorni successivi, seguiranno mostre,

masterclass, premiazioni, spettacoli, concerti e proiezioni

cinematografi che animeranno Civita di Bagnoregio, candidata a

patrimonio culturale e naturale dell’UNESCO. Tra gli eventi da

non perdere, la mostra di Mauro Biani a cura di Riccardo Corbò,

oltre alla masterclass con Sara Pichelli e Luca Raffaelli in cui

viene raccontata la realizzazione dei fumetti dei supereroi, e

all’incontro con il fumettista Lelio Bonaccorsi e la scrittrice

e giornalista Annalisa Camilli che si interrogano sul tema delle

migrazioni. E ancora, spazio al cinema, con la proiezione del

film di Alessandro Rak Yaya e Lennie, alla musica con lo

spettacolo di Ernesto Assante e Gino Castaldo accompagnati da

Stefano Di Battista Quartet in un concerto dedicato a Lucio

Dalla, e al teatro con lo spettacolo di Valerio Aprea in un

monologo scritto da Mattia Torre. (ANSA).



