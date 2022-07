La “Coccoina” per la poltrona? L’enigma di Grillo su WhatsApp

Condividi l'articolo

Mentre infuriano gli scontri all’interno del Movimento 5 Stelle, il padre putativo dei pentastellati Bebbe Grillo pubblica un’immagine senza alcun commento che già da sola vale più di mille parole.

Stando a quanto riportato dalle principali agenzie di stampa, in queste concitatissime ore di crisi di governo, il garante del Movimento ha modificato la foto del proprio profilo WhatsApp, inserendo un’immagine della Coccoina, la classica colla bianca in pasta ben nota a molti. Nessun commento di sorta.

Quale sia l’interpretazione di tutto ciò? Secondo quanto dichiarato da alcune fonti grilline, si tratterebbe di un messaggio, neppure tanto velato, del padre del Movimento 5 Stelle nei confronti dei parlamentari pentastellati “incollati alla poltrona” . Non solo. Le stesse fonti affermano che la foto della Coccoina sarebbe da leggere anche come una smentita da parte del comico genovese a certe ricostruzioni effettuate dai giornalisti che lo descrivono come irritato, se non sconcertato, da come si sta comportando Giuseppe Conte.

Sarebbe stata l’agenzia Agi a riportare che Grillo sarebbe “ sconfortato ” dalle feroci discussioni interne al Movimento. Grillo, sempre secondo Agi, si sarebbe addirittura lamentato per “l’eccessiva personalizzazione” di Conte nello scontro col presidente del Consiglio Mario Draghi.

Tutto è ancora da vedere, non ci sono state conferme di sorta. Beppe Grillo, per adesso, ha solo postato la foto della colla in barattolo Coccoina su Whatsapp, cambiando il proprio profilo, senza rilasciare alcun commento pubblico.

