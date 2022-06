La cooperativa sociale bolognese Arca di Noè compie 20 anni

Condividi l'articolo

La cooperativa sociale bolognese Arca di Noè, lavoratrici e lavoratori che dal 2001 si impegnano per una società libera e inclusiva, festeggia i suoi primi 20 anni di vita con 4 eventi che raccontano il suo percorso.

“Viviamo quotidianamente in una società che per semplificare tende ad inserire ognuno di noi all’interno di una categoria precisa – ha spiegato Manuela Pollastri, vicepresidente di Arca di Noè – ma noi pensiamo che la persona sia troppo preziosa nella sua unicità per rinchiuderla in un’etichetta. Volevamo qualcosa che ci consentisse di scambiarci sorrisi, sensazioni, pensieri e visioni di futuro e per questo abbiamo organizzato quattro appuntamenti nelle nostre quattro sedi principali, che potessero portarci a questo obiettivo”.

Il primo dei quattro è l’incontro che si è svolto stamattina al laboratorio di inserimento lavorativo di Cadriano, un incontro in cui è stato fatto il punto dei primi vent’anni e si è parlato di futuro con tutti i compagni di viaggio di Arca di Noè, dalle aziende alle istituzioni. “I festeggiamenti proseguiranno – ha aggiunto Pollastri – giovedì 30 giugno con una festa di strada aperta a tutti che rientra anche nel cartellone di BolognaEstate 2022 in quella che è stata la nostra prima struttura di accoglienza, la Residenza Sociale San Donato a Quarto Inferiore. Il primo luglio lavoratori, collaboratori e amici di Arca di Noè sono invitati al Fuori Orsa, per una serata da passare tutti insieme”. Ultimo appuntamento il 5 luglio a San Giovanni in Persiceto, per un evento riservato ai lavoratori della cooperativa che si sfideranno ad una speciale partita al gioco ‘Indovina Chi’ appositamente personalizzato con i loro volti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte