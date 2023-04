La Corte Suprema Usa mantiene l’accesso alla pillola abortiva

Condividi l'articolo

Il presidente della Corte Suprema americana Samuel Alito ha esteso la sospensione delle restrizioni alla pillola abortiva, di fatto garantendo il pieno accesso al farmaco. Lo riporta la Cnn. La decisione arriva dopo che sia la casa farmaceutica che produce la pillola che l’amministrazione Biden si sono rivolte al massimo tribunale americano.

Il dipartimento di Giustizia americano aveva chiesto alla Corte Suprema di intervenire dopo che un giudice del Texas aveva bloccato la vendita della pillola abortiva mifepristone, ampiamente utilizzata in tutti gli Stati Uniti. Poi una corte d’appello aveva fermato lo stop ma limitando fortemente l’accesso al farmaco. Ora il presidente del massimo tribunale Usa ha dato tempo ai giudici fino a mercoledì per pronunciarsi in via definitiva.



