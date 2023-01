La distanza fra destra e sinistra … di Sergio Pizzolante

La Meloni da Vespa ha disegnato il profilo di una destra conservatrice italiana molto diversa dalla destra italiana o dalle destre italiane che conoscevamo. E molto distante dalle destre europee che lei conosceva. Da quella ungherese a quelle altre sparse qua e là, dalla Germania alla Spagna.

Dirò perché, ma intanto dico quello che mi convince di più( e mi piace, lo dico) della Meloni, quello che la quasi totalità degli osservatori non sa vedere.

Lei( la conosco un po’, l’ho osservata per un bel po’, eravamo seduti vicini, eravamo in Commissione Lavoro) è tutta politica.

Lei non conosce piani B, non nel senso che non sappia mediare, no, è politica anche in questo, no, lei non intende vivacchiare.

Non è in vendita. Non ha soggezioni. Non ha nulla da perdere, come ha detto, appunto.

Quello che pensa lo vuol fare.

Non è detto che sia giusto, non dico che sia giusto. Dico che lo vuol fare. E se non lo potrà fare non vivacchierà. Ho reso l’idea?

Dice una cosa enorme, non governo per il risultato elettorale fra 5 anni, ma affinché un giorno si potrà dire che ho governato,

non vivacchiato.

Frase quasi degasperiana.

Non dico che sarà così.

Dico che pensa così.