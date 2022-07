La Fed alza i tassi di interesse dello 0,75%, decisione unanime

Condividi l'articolo

La Fed alza i tassi di interesse dello 0,75% portando il costo del denaro in una forchetta fra il 2,25% e il 2,50%. Per la banca centrale americana si tratta del secondo aumento consecutivo dello 0,75%, in quella che è la mossa più aggressiva dagli anni 1980. La decisione è stata presa all’unanimità.

Per combattere l’inflazione la Fed, oltre all’aumento odierno, ha alzato i tassi di un quarto di punto in marzo, di mezzo punto in maggio e di tre quarti di punto in giugno.

La Fed ribadisce di essere “molto attenta” ai rischi di inflazione. “L’inflazione resta elevata riflettendo gli squilibri fra l’offerta e la domanda dovuti alla pandemia. La guerra in Ucraina sta creando ulteriori pressioni al rialzo sull’inflazione e sta pesando sull’attività economica globale”, afferma la Fed. “Anticipiamo che gli attuali aumenti dei tassi saranno appropriati. La Fed è fortemente impegnata a riportare l’inflazione all’obiettivo del 2%”.

