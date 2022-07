La fidanzata di Khashoggi, Biden ha le mani sporche di sangue

“Ho detto al principe ereditario Mohammed bin Salman che penso sia personalmente responsabile per l’uccisione di Khashoggi”:lo ha riferito Joe Biden a Gedda dopo i bilaterali con il re saudita Salman e il figlio, Mohammed bin Salman. “Il principe ereditario Mohammed bin Salman mi ha risposto che non ha responsabilita per l’uccisione di Khashoggi”:

Biden ha sollevato il tema dei diritti umani e di Jamal Khashoggi durante la sua visita a Gedda, in Arabia Saudita. Lo afferma il ministro degli esteri saudita, Adel Al-Jubeir, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg.