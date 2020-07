La Fiorentina frena l’Inter, Brescia ko a Lecce e retrocesso

(ANSA) – ROMA, 23 LUG – L’unico 0-0 della serata è quello

casalingo dell’Inter contro la Fiorentina, un risultato che

domani permetterà alla Juventus di conquistare matematicamente

lo scudetto, in caso di vittoria a Udine. L’Inter colpisce due

legni, ma ora è terza, superata dall’Atalanta. Il Brescia perde

3-1 a Lecce e retrocede in B, ma i pugliesi non possono gioire

della vittoria perché il contemporaneo successo del Genoa nel

derby con la Samp (2-1) li lascia comunque al terz’ultimo posto.

Detto della Roma che travolge 6-1 la già retrocessa Spal (con

una splendida rete in contropiede solitario di Zaniolo), finisce

1-1 la sfida tra Torino e Verona. (ANSA).



