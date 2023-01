Condividi l'articolo

L’intervento chirurgico per rimuovere un basalioma sopra l’occhio destro della first lady Jill Biden “sta procedendo bene e come si prevedeva”: lo rende noto la Casa Bianca. Stamane il presidente aveva accompagnato la moglie al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, Maryland, per l’intervento.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte