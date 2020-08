La foto di Zingaretti “fotocopia” che fa discutere

Almeno su una cosa non si può dire che Nicola Zingaretti non sia coerente: la foto di ferragosto in spiaggia, col mare alle spalle. Puntuale come un orologio svizzero che non perde mai un secondo, il governatore della Regione Lazio pubblica sul suo profilo un auguri di buon ferragosto ai suoi seguaci. Certo, lo fanno tutti ed è difficile non trovare messaggi come quello di Zingaretti sui social il 15 agosto. Ma lui fa di più, e lo fa meglio, perchè è talmente coerente da contagiare anche il moto ondoso, praticamente identico a distanza di un anno.

I fatti sono che anche Nicola Zinaretti, com’è giusto che sia, a ferragosto è in ferie, possibilmente al mare. Il governatore della Regione Lazio rispetta la tradizione nata nella seconda metà degli anni Venti, quando venivanoorganizzate le gite nel periodo ferragostano attraverso le associazioni del dopolavoro delle corporazioni, anche grazie a biglietti su convogli speciali popolari a prezzi fortemente scontati. Era l’occasione per le classi sociali meno ricche di scoprire le bellezze del Paese e di raggiungere le località di mare e di montagna. Al pari delle classi meno abbienti che potevano permettersi una vacanza solo a ferragosto, anche Nicola Zingaretti sceglie questi giorni di relativo sonnecchiamento istituzionale del Paese per immergere i piedi nelle italiche acque marine, quest’anno così come quello passato.