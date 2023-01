La galera come tortura. Tutti eccitati sotto il patibolo … di Sergio Pizzolante

Io sono d’accordo con Gian Domenico Caiazza, avvocato, Presidente delle Camere Penali italiane.

Questa simil “Mani Pulite” Italo-Belga, in chiave europea, mi fa orrore. Anzi, mi fa schifo.

Riguarda ex comunisti, in buona parte, che mi, ci, hanno fatto la morale durante la Mani Pulite italiana, che tifavano, anzi, cooperavano con i Di Pietro e i D’Ambrosio, sino a portarli in Parlamento e al Governo per il buon trattamento avuto e per aver fatto il lavoro sporco di azzerare i quattro partiti laici e tre quarti della Dc.

Ma io non sono come loro.

Io non tifo per la galera.

Non sferruzzo sotto il patibolo.

Non mi eccito a vedere una giovane donna in galera che riesce a vedere la sua bambina di 20 mesi, per sole due ore, in galera, dopo oltre un mese.

Bambina che non sa più dove sia suo babbo.

Io mi indigno!