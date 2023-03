La Geo Barents arrivata in porto a Bari, a bordo 190 migranti

Condividi l'articolo

(ANSA) – BARI, 26 MAR – E’ arrivata nel porto di Bari la nave

Geo Barents di Medici Senza frontiere con a bordo 190 persone

soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo. A conclusione delle

operazioni di attracco, comincerà a breve lo sbarco dei migranti

che sarebbero tutti in buone condizioni di salute. Sono tutti

uomini provenienti per lo più dal Bangladesh e tra loro vi è una

decina di minorenni non accompagnati, tra il 14 e i 17 anni.

Sulla banchina del porto la prefettura, con il comune e la Asl

hanno organizzato tutte le strutture necessarie all’accoglienza

ed eventuale soccorso dei migranti che, dopo l’identificazione e

i controlli sanitari, saranno smistati nelle strutture definite

dal ministero.

E’ stata anche assicurata dall’assessorato comunale al

Welfare la presenza sul molo dell’equipe del pronto intervento

sociale comunale, con i suoi mediatori e psicologici, per

intervenire ed eventualmente supportare i migranti più

vulnerabili e i minori non accompagnati. Ci sono anche la

protezione civile e squadre di volontari operatori sociali e

sociosanitari, pediatri e personale del 118 che si alterneranno

nel supportare le operazioni di accoglienza. Con i volontari

della Caritas diocesana è stata anche organizzata una raccolta

di scarpe abiti e coperte. La zona è presidiata da squadre della

polizia locale e delle forze dell’ordine che monitorano le

operazioni. (ANSA).



