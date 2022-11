La giravolta di Calenda sui navigator: “Persone serie e preparate”

Condividi l'articolo

Prima di oggi per Carlo Calenda i navigator erano da cancellare. Appena una settimana fa, parole dure contro il governo Meloni per la loro proroga. A maggio 2020 li aveva proposti per il ruolo di assistente civico, una delle genialate del governo Conte II. Ma ora tutto è mutato: è bastato un incontro casuale con qualche tutor per cambiare idea.

Calenda cambia idea sui navigator

Spesso al centro del dibattito politico, quello del navigator è un profilo introdotto per fungere da riferimento per l’avvio a un nuovo lavoro per i percettori del reddito di cittadinanza. Nonostante le promesse del Movimento 5 Stelle, qualcosa è andato storto. E non sono mancate le critiche. Calenda è sempre stato in prima linea, ma oggi ha deciso di tornare sui suoi passi. “Oggi ho incontrato casualmente un gruppo di navigator e mi sono fermato a parlare con loro. Sono persone serie e preparate, che sono state usate per una battaglia politica nella quale anche io in passato mi sono fatto trascinare giudicandoli ingiustamente e superficialmente” , l’ammissione del frontman del Terzo Polo.

Su Twitter, l’ex titolare del Ministero dello Sviluppo Economico ha spiegato che la verità è che i profili professionali e di studio dei navigator “sono superiori rispetto a molte persone che si trovano nei centri per l’impiego” . Calenda ha rivelato di aver discusso a lungo con i tutor su come poter usare la loro esperienza senza abbandonarli allacassa integrazione perenne: “Credo che una soluzione potrebbe essere quella di organizzarli in nuclei regionali ANPAL preposti a lavorare con le agenzie private di collocamento. Il ruolo delle agenzir è fondamentale per chiudere il mismatch tra domanda/offerta di lavoro (circa 500.000 figure) e tuttavia oggi il dialogo con CPI è 0” . Un’analisi, o meglio una proposta, per accompagnare un selfie ricco di sorrisi. Ma non sono mancate le critiche da parte dei suoi seguaci: “paraculo” il commento più in voga.

Oggi ho incontrato casualmente un gruppo di navigator e mi sono fermato a parlare con loro. Sono persone serie e preparate, che sono state usate per una battaglia politica nella quale anche io in passato mi sono fatto trascinare giudicandoli ingiustamente e superficialmente. pic.twitter.com/KLwjGYOqkt — Carlo Calenda (@CarloCalenda) November 8, 2022

