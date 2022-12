La giuria: ‘La Trump Organization colpevole di tutti i reati’

Condividi l'articolo

La Trump Organization e’ stata ritenuta colpevole di tutte le accuse nel processo celebrato a New York. Lo ha stabilito una giuria dopo due giorni di camera di consiglio. La holding del tycoon e’ accusata di frode fiscale per aver remunerato alcuni suoi manager senza dichiararlo al fisco. Donald Trump e i suoi figli non erano sul banco degli imputati ma si tratta di un verdetto con effetti pesanti sull’immagine del tycoon, candidato alla Casa Bianca, e sui rapporti della societa’ con banche e istituti di prestito.



