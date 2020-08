La giustificazione del governo: “Bonus ai deputati? C’era fretta…”

Continua a far discutere la notizia diffusa da La Repubblica secondo cui ben 5 deputati avrebbero incassato il bonus da 600 euro destinato alle partite Iva: in tal modo la casta avrebbe messo le mani sulla misura prevista dal governo per fornire un aiuto per la drammatica crisi provocata dall’emergenza Coronavirus. A scoprire il magheggio è stata la Direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inps. I soldi previsti dai decreti Cura Italia e Rilancio erano destinati alle partite Iva e ad alcune specifiche categorie di autonomi ma, vista la portata dell’emergenza in corso, non era stata prevista alcuna distinzione di reddito tra i lavoratori.

Nella giornata di ieri è subito scattata la caccia ai furbetti: tre sarebbero della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva. Come se non bastasse, nella vicenda sarebbero coinvolti anche 2mila figure politiche tra assessori regionali, consiglieri regionali e comunali, governatori e sindaci. Per Licia Ronzulli di Forza Italia si tratta di uno scandalo e perciò ha esortato i deputati in questione “ a chiedere scusa ” e a restituire immediatamente i 600 euro che avrebbero percepito. “ È vergognoso. È davvero indecente “, ha tuonato Luigi Di Maio. Il ministro grillino degli Esteri auspica che i 5 deputati restituiscano immediatamente quanto percepito e rassegnino le dimissioni. Nicola Zingaretti del Partito democratico ha parlato di una “ vera vergogna “.

“C’era troppa fretta…”

Intanto il governo ha provato a giustificarsi, con alcuni esponenti dell’esecutivo giallorosso che – contattati da Il Tempo – hanno messo subito le mani avanti. L’accusa nei confronti della maggioranza riguarda il fatto di aver varato un provvedimento in cui non erano previsti limiti di reddito, ma Antonio Misiani – viceministro dem al Ministero dell’Economia e delle Finanze – ha spiegato che “ c’è stata una discussione, e si è scelta la strada più rapida, evitando di chiedere una ulteriore documentazione ai contribuenti “.