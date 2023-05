La Grecia al voto, tra disillusione e l’incognita giovani

Condividi l'articolo

(di Elena Kaniadakis)

ATENE – Quasi 10 milioni di cittadini si apprestano a votar in Grecia per eleggere il nuovo governo, dopo una campagna elettorale sottotono, segnata da un clima di disillusione generale degli elettori nei confronti della classe dirigente. Sul risultato pesa l’incognita del voto dei giovani, e l’eventualità che nessun partito riesca a ottenere la maggioranza per governare.

Gli ultimi sondaggi danno in testa il premier uscente Kyriakos Mitsotakis, a capo del partito conservatore di Nea Dimokratia, con una percentuale di voti intorno al 35-38% e uno stacco di 5-7 punti sul principale rivale Syriza. Ma tra le fila del principale partito della sinistra greca c’è cauto ottimismo: 438 mila giovani tra i 17 e i 21 anni sono chiamati a votare, e complessivamente la percentuale degli indecisi si aggira intorno al 10%. Un bacino da cui il leader dell’opposizione, Alexis Tsipras, spera di poter attingere per raggiungere il suo rivale e provare così a formare un governo di coalizione progressista con gli altri partiti, tra cui quello socialista del Pasok, la terza forza politica del Paese che, secondo le previsioni, potrebbe ottenere il 10% dei voti.

