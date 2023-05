Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 31 MAG – La Juventus saluta i tifosi, nella

mattinata si sono aperte le porte della Continassa per la seduta

agli ordini di Massimiliano Allegri. Il club ha invitato media e

tifosi ad assistere ai lavori di Danilo e compagni, attesi

domenica sera dall’ultima giornata di campionato sul campo

dell’Udinese. In campo non si vedono Bremer e Vlahovic, fermi ai

box per problemi muscolari. (ANSA).



