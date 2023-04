Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 APR – La Lazio vince anche a Monza e

consolida il secondo posto in classifica. Dopo il successo nel

derby e la sosta per le nazionali, la squadra di Sarri conquista

tre ounti preziosi per la corsa alla Champions, allungando

sull’Inter fermata ieri dalla Fiorentina. A decidere il match le

reti nel primo tempo (12′) di Pedro) e nella ripresa (10′) di

Milinkovic Savic. La Lazio sale a 55 punti, la squadra di

Palladino resta a 34. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte