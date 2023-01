La Lego omaggia il maestro giapponese Hokusai

Condividi l'articolo

Il Gruppo Lego rende omaggio ad una delle opere più iconiche del maestro giapponese Hokusai con il nuovo set LEGO® Art Hokusai: La grande Onda, dando agli amanti dell’arte e della cultura giapponese l’opportunità di immergersi in una costruzione rilassante, perfetta da esporre a casa.

Fin dalla creazione dell’originale stampa della Grande Onda, realizzata su legno da Katsushika Hokusai nel 1839, l’opera è ben presto diventata un punto di riferimento per diversi settori: ha decorato le pareti dei più importanti musei, ha ispirato molti brani musicali ed è stata persino riprodotta in lavori di street art e come oggetto di merchandise. A caratterizzare l’iconica composizione artistica, il maestoso Monte FUJI, la montagna simbolo del Giappone, con alle spalle una grande onda, che copre un gruppo di piccole imbarcazioni.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte