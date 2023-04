La Madonna di Trevignano, ‘nulla di soprannaturale’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 APR – La Commissione istituita dalla

diocesi di Civita Castellana sulle presunte apparizioni della

Madonna di Trevignano potrebbe affermare che “non c’è nulla di

soprannaturale” nei fenomeni analizzati. E’ quanto trapela in

merito ai lavori degli esperti chiamati ad indagare sul caso dal

vescovo Marco Salvi. E anche se la diocesi ha parlato di un

documento da diffondere “nei prossimi giorni”, non è escluso che

sia invece necessario più tempo, considerata la complessità del

caso. Ad anticipare i risultati (“constat de non

supernaturalitate”) è il sito ‘Il Segno di Giona’ che da anni si

occupa di satanismo e mondo dell’occulto. Quanto all’esame delle

presunte stimmate, mostrate dalla veggente Gisella Cardia, gli

esami non sono stati eseguiti a causa di problemi tecnici, “un

ritardo nelle comunicazioni non ha permesso di poter verificare

le ferite”, riferisce lo stesso sito. Intanto la Pontificia

Accademia Mariana Internationalis ha istituito un osservatorio

per le apparizioni e i fenomeni mistici legati alla figura della

Vergine Maria nel mondo. (ANSA).



