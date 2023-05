La madre no vax del bimbo malato costretta a fare il tampone

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 27 MAG – Si è sottoposta a sua volta a un

test Covid la mamma no vax che negava al figlio con diagnosi di

sospetta leucemia la possibilità di fare un tampone molecolare

ed essere quindi trasferito in un altro ospedale, dove avrebbe

potuto effettuare il prelievo diagnostico e le cure del caso.

Dopo l’esecuzione del test sul bimbo, imposta ieri dal pm

milanese Nicola Rossato con un decreto d’urgenza, e necessaria

per il ricovero nella struttura che gli avrebbe fornito le cure

necessarie, anche la madre ha dovuto fare a sua volta un tampone

per accompagnarlo. L’ospedale in cui doveva essere spostato il

piccolo, infatti, richiede un test negativo per l’accesso.

I genitori del bimbo, che correva “un pericolo di vita” se

non fosse stato immediatamente trasferito e sottoposto ad

accertamenti, sono indagati per tentato omicidio colposo.

(ANSA).



