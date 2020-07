La Meloni parla e Conte ride: ?scoppia la polemica al Senato

Il centrodestra compatto voterà “no” alla proroga dello stato di emergenza. Ad affermarlo è Giorgia Meloni nel suo intervento in Aula della Camera dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. “Noi non saremo conniventi. Non vi daremo tregua finché non restituirete agli italiani la loro libertà“, ha affermato la leader di Fratelli d’Italia che ha anche aggiunto, in modo molto duro, che “ la proroga dello stato di emergenza è un tassello di una deriva liberticida. Fatto gravissimo”. Secondo la Meloni, la richiesta della proroga nasconde un altro obiettivo: quello di consolidare il potere dell’esecutivo, in difficoltà su vari fronti, così che quest’ultimo possa muoversi al di fuori delle norme. “Quella di cui vi state occupando non è la salute degli italiani ma del vostro governo. Lo stato di emergenza vi serve per consolidare il potere, per agire senza regole e controlli. Questo è quello che state chiedendo al Parlamento. Avete imparato la lezione e la lezione è che lo stato di emergenza consolida il potere, è così in tutto il mondo” , ha dichiarato la leader di Fdi.

La Meloni poi si è rivolta direttamente al premier chiedendo spiegazioni sulla disparità di trattamento riservato agli italiani, costretti quasi a subire una repressione, e i clandestini che, dopo essere sbarcati, sono sostanzialmente liberi di fare quello che vogliono anche se affetti da coronavirus. “Con quale faccia avete multato i commercianti che scendevano in piazza chiedendo aiuto in modo composto, chiudete le attività di chi non mantiene il distanziamento? Con quale faccia rincorrevate la gente con i droni sulle spiagge e oggi consentite a migliaia di immigrati clandestini di entrare nel territorio italiano, violando i nostri confini e poi violare la quarantena, andandosene a zonzo anche quando sono positivi? Mi dite che diavolo state facendo?” , ha gridato in aula la Meloni che ha anche aggiunto che questo comportamento è “da pazzi irresponsabili, perché abbiamo fatto sacrifici enormi per evitare il contagio, abbiamo condannato a morte decine di migliaia di attività, rischiamo milioni di disoccupati e non lo faremo e non renderemo tutto vano per la vostra furia immigrazionista”.

In Aula la tensione sale. Conte, forse innervosito dal duro intervento della Meloni, inizia a ridere. Il comportamento del premier, però, non sfugge alla leader di Fdi che lo riprende. “Non rida, perché non c’è niente da ridere. Non c’è niente da ridere: la nostra responsabilità ci impedisce di essere conniventi, noi non saremo conniventi con questa roba”, dichiara la Meloni. “Noi voteremo contro, Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra compatto: ancora una volta e non vi daremo tregua fin quando non restituirete agli italiani la loro libertà” , ha infine concluso la leader di Fdi.