La mentalità morta dei sindacati che non vogliono riaprire la scuola

[embedded content]

00:00 Non ci si può credere ma in un paese che cerca con difficoltà di ripartire ci sono i sindacati che sostengono che la scuola non deve riaprire. Mentalità di un paese morto!

02:15 Continua lo scontro Italia-Olanda sul Recovery fund. Per mesi ci hanno raccontato che era una grande vittoria italiana.

05:08 La vice ministra dell’economia Laura Castelli e quella vergognosa battuta contro i ristoratori.

06:15 La piccola emergenza monopattini…

07:04 Adesso Beppe Sala elogia i centri sociali…

07:27 “Guai a pensare che siamo fuori pericolo”. Continua il terrorismo psicologico sul virus.

08:25 David Sassoli riesce a dire che la soluzione Autostrade è un segnale per l’Europa. Ci vuole coraggio!

09:38 Marco Travaglio piagnucola…

10:28 Intesa aumenta la sua offerta pubblica di scambio sui titoli Ubi.

11:00 Il Sole 24 Ore racconta che il ponte Morandi pare non sia norma.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte