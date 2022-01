La Messa da Requiem di Verdi per ricordare Mirella Freni

Condividi l'articolo

(ANSA) – MODENA, 26 GEN – Il 9 febbraio del 2020 moriva

Mirella Freni, la più prestigiosa soprano italiana del ‘900 e

una delle più importanti al mondo: a due anni dall’addio Modena

Città del Belcanto ricorda la straordinaria artista con

l’esecuzione della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Il brano,

una delle vette più alte del repertorio di Mirella Freni e della

musica italiana, verrà eseguito il 9 febbraio alle 21 al Teatro

Comunale Pavarotti-Freni dall’Orchestra dell’Emilia-Romagna

Arturo Toscanini diretta da Aldo Sisillo con il Coro Lirico di

Modena e quello del Teatro Municipale di Piacenza preparati da

Corrado Casati.

I quattro solisti di canto richiesti da Verdi per il suo

Requiem sono la soprano Maija Kovalevska, il tenore Matteo

Desole, la mezzosoprano Marianna Pizzolato e il basso Riccardo

Zanellato.

Il protocollo Belcanto, formato da Comune di Modena,

Fondazione di Modena, Teatro Comunale di Modena e Istituto

Superiore di Studi Musicali Vecchi-Tonelli, aveva dedicato la

stessa pagina musicale a Luciano Pavarotti, nel 2017, a dieci

anni dalla scomparsa. I due artisti, più volte in coppia sui

palcoscenici del mondo, erano amici e compagni nel destino

comune di una incredibile parabola artistica, Luciano e Mirella

sono per sempre uniti anche nell’intitolazione del Teatro

cittadino ‘Pavarotti-Freni’. Dopo la recita che la vide

debuttare giovanissima nel ruolo di Micaela in Carmen, sul

palcoscenico del suo teatro, il 3 febbraio 1955, Mirella Freni

iniziò una carriera internazionale durata oltre 50 anni,

scrivendo pagine indimenticabili dell’interpretazione

operistica, affrontando un repertorio vastissimo. Dalla citata

Micaela a Mimì (Bohème), da Manon a Margherita (Faust) fino

all’amatissima Tajana (Evgenij Onegin). Nell’ultima parte della

carriera seppe trasferire le doti di interprete nelle qualità di

un insegnamento che ha chiamato a Modena giovani da tutto il

mondo, tra i quali la soprano Maija Kovalevska, impegnata nella

partitura che ora la celebrerà. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte