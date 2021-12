La morte delle due sorelle, ‘auto urtata da un animale’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 DIC – La famiglia di Antonella e Lorena

Flores Chevez, morte a Roma a 23 e 19 anni nello schianto della

loro auto, ne è convinta: a provocare l’incidente è stato un

evento esterno. Le telecamere sul luogo dell’incidente però non

hanno ripreso nessun’altra vettura ma, si apprende oggi da

Repubblica, delle chiazze di sangue sull’asfalto un centinaio di

metri prima del punto in cui l’auto con a bordo le due sorelle

si è andata a schiantare contro un albero. Sangue che, secondo

la famiglia, farebbe propendere per la presenza di un animale,

forse un cinghiale, che avrebbe impattato con l’auto facendo

perdere il controllo della vettura ad Antonella, la maggiore

delle due sorelle che era alla guida. Sulla dinamica

dell’incidente sono ancora in corso indagini della polizia

locale che nei giorni scorsi ha effettuato i rilievi sul posto e

ha acquisito le immagini delle telecamere della zona per poter

ricostruire con esattezza l’accaduto. (ANSA).



