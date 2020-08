(ANSA) – BOLOGNA, 07 AGO – La musica di strada torna a

Ferrara con il Buskers Festival, quest’anno dal 26 al 30 agosto:

15 band d’Europa suoneranno in cinque location storiche della

città estense mentre i buskers d’oltreoceano si esibiranno in

straming con proiezioni al Castello Estense e sulle piattaforme

social della rassegna. Il calendario e gli artisti sono stati

presentati oggi in videoconferenza. Anteprima il 25 agosto, a

Comacchio, con esibizioni in luoghi particolarmente suggestivi

della cittadina sul Delta del Po.

Un’edizione speciale, la 33/ma, spiegano gli organizzatori, e

non solo per le disposizioni e alcune limitazioni imposte

dall’emergenza sanitaria mondiale. Qualità, sicurezza, ecologia

sono i tre pilastri su cui si reggerà il festival. Il programma

sarà necessariamente più snello, tenendo conto di alcune

limitazioni di fruizione, per garantire l’assoluta sicurezza

degli artisti e del pubblico. Sarà una ‘limited edition’ ma una

proposta musicale di qualità: le migliori 15 buskers band

d’Europa sono state selezionate tra oltre 700 richieste.

Suoneranno non per le strade, per evitare assembramenti, ma in

location più ampie: il Giardino di Palazzo dei Diamanti, il

Cortile di Palazzo Crema, il Chiostro di San Paolo, il Cortile

del Castello Estense e Palazzo Roverella. “Un segnale di

ripresa” significativo, ha commentato il presidente

dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, “che deve dare coraggio

a tutto il settore dello spettacolo e della cultura”. “Anche in

pieno lockdown – ha aggiunto il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri

– non è mai mancata la speranza di progettare un’edizione

speciale, con le massime garanzie e tutele”.

La nota eco-friendly: il Festival è la prima manifestazione

culturale italiana, ecologica e sostenibile, a essere

certificata Iso 20121. (ANSA).



