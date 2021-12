La Nuova Caledonia vota No all’indipendenza dalla Francia

Condividi l'articolo

NOUMEA – Come largamente previsto – dal momento che gli indipendentisti avevano chiamato al boicottaggio delle urne – il terzo e ultimo referendum in 4 anni per l’autodeterminazione della Nuova Caledonia si è concluso con la vittoria schiacciante del no, che prevalgono con il 96,49 dei voti. Il sì ha raccolto appena il 3,51%, i bianchi e nulli 2,99%. La partecipazione è stata ai minimi storici, il 43,90%, inferiore agli analoghi scrutini del 2018 e del 2020, che pure videro entrambi la vittoria del “no”. In due referendum che si sono svolti il 4 novembre 2018 e il 4 ottobre 2020, i contrari all’indipendenza avevano raccolto il 56,7% e il 53,3%. Stavolta, gli indipendentisti avevano chiesto al governo di Parigi di rinviare l’appuntamento al settembre 2022 a causa dell’impossibilità di organizzare un’adeguata campagna elettorale in piena pandemia. La risposta è stata negativa e gli indipendenti hanno lanciato un appello a non partecipare alla consultazione.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte