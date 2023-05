Condividi l'articolo

“Non sono prolifica come Elon Musk (almeno per ora!) ma sono impegnata al futuro di questa piattaforma. Le vostre opinioni sono cruciali per il futuro. Manteniamo la conversazione e costruiamo insieme la Twitter 2.0”. E’ il primo tweet di Linda Yaccarino, il nuovo amministratore delegato di Twitter.

