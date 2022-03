Condividi l'articolo

Un fenomeno in crescita, da affrontare insieme. Si intitola La pirateria nel mondo del libro. Crescita del fenomeno e strumenti di contrasto la presentazione della seconda indagine Ipsos commissionata dalla AIE e in programma il 29 marzo a Roma. Un appuntamento voluto da Gli Editori, l’Accordo di consultazione e azione comune sottoscritto a giugno 2019 da AIE e FIEG per formalizzare la collaborazione su iniziative condivise di sensibilizzazione di istituzioni, amministrazioni e cittadini sulle tematiche dell’informazione e dell’editoria. La ricerca fotografa l’ampiezza del fenomeno, i danni arrecati all’industria del libro nel suo complesso e ai principali settori (editoria di varia, editoria universitaria, editoria professionale), l’impatto sull’economia nazionale e i mancati introiti per il fisco.

