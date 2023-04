La presidente di Taiwan a Los Angeles, vede McCarthy

Condividi l'articolo

La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, è arrivata a Los Angeles dove e’ stata ricevuta dallo Speaker della Camera americana, Kevin McCarthy. “L’amicizia tra l’America e il popolo di Taiwan non è mai stata così forte”. scrive su Twitter lo Speaker della Camera Usa postando una foto dell’incontro con Tsai Ing-wen alla Reagan Library, alle porte di Los Angeles.

“Non c’è niente di strano nel fatto che la presidente di Taiwan viaggi negli Stati Uniti o incontri membri del Congresso americano. Non c’e ragione che la Cina reagisca alla visita”. Lo ha ribadito il portavoce della sicurezza nazionale americana, John Kirby, sottolineando di non poter confermare le notizie del lancio di un’operazione speciale della Cina nello Stretto dell’isola.

“Non c’è niente di nuovo nelle relazioni tra le autorità taiwanesi e gli Usa, tutti i presidenti di Taiwan sono transitati dagli Usa a un certo punto, la nostra posizione non è cambiata e continuiamo a credere nella politica della ‘Cina unica’. Pechino non dovrebbe prendere questi viaggi come una scusa per aumentare le tensioni e cambiare lo status quo, l’obiettivo è sempre di avere pace e stabilità nello stretto di Taiwan”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken al termine della ministeriale Nato a Bruxelles a proposito dell’incontro del presidente Tsai Ing-wen con lo speaker del Congresso Kevin McCarthy.

