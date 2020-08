La procura di Manhattan indaga Trump per frode bancaria

Depositando nuovi atti per sollecitare Donald Trump a consegnare le dichiarazioni fiscali personali e aziendali degli ultimi otto anni, la procura di Manhattan ha lasciato intendere che sta indagando il presidente e la sua societa’ per una possibile frode bancaria e assicurativa. Lo scrive il New York Times. L’ufficio dell’attorney Cyrus Vance non ha identificato direttamente il focus dell’inchiesta ma ha scritto che “indiscusse” notizie di stampa dello scorso anno chiariscono che la procura ha una base legale per chiedere quei documenti.



