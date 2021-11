La prof.ssa Fernanda Argnani festeggia il suo centesimo compleanno, i fiori e gli auguri da parte del Sindaco Jamil Sadegholvaad | Comune di Rimini

Condividi l'articolo









È stato un compleanno molto partecipato quello della prof.ssa Fernanda Argnani lo scorso 2 novembre, una festa importante per i suoi 100 anni, organizzata nel Museo comunale dai tanti studenti e dai colleghi, a cui ha partecipato anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad che le ha donato dei fiori.

“Cara professoressa – sono alcune delle parole del sindaco Jamil Sadegholvaad nella lettera di auguri a lei dedicata – i ragazzi hanno imparato bene la lezione e sono cresciuti altrettanto forti e responsabili. Insegnare non è un lavoro ma la missione fondante qualsiasi società. Perché, di fondo, l’oggetto del proprio operare sono gli altri, diluendo l’io a favore del noi. Se poi quel ‘noi’ è il senso vero dell’eredità, del legame – fondato sul tramandare cultura e conoscenza – tra chi c’è stato prima e chi verrà dopo, allora si travalica il concetto stesso di altruismo per sfociare direttamente in quello di civiltà.”

La prof.ssa Fernanda Argnani è nata in un paese del ravennate il 2 novembre del 1921, dal 1967 vive a Rimini, città nella quale ha svolto gran parte della sua attività lavorativa e culturale. Si è laureata in Lingue e letterature straniere all’Università Ca’ Foscari di Venezia – ateneo il cui prestigio è riconosciuto a livello europeo- affrontando con determinazione le difficoltà di tempi in cui non era scontato proseguire gli studi per chi provenisse da famiglie numerose della periferia. Fernanda ha dedicato e dedica tuttora la propria vita alla cultura e all’insegnamento: il suo innato desiderio di conoscere è sempre stato saldamente unito a quello, altrettanto intenso, di comunicare, di diffondere la cultura e i valori che essa veicola, come dimostrano la sua notevole carriera di insegnante (per la maggior parte svoltasi proprio a Rimini), la cospicua attività culturale proseguita anche dopo la pensione e le prestigiose onorificenze che le sono state conferite.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte