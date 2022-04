La “profezia” di Bannon: “Perché la guerra arriverà anche in Italia”

Condividi l'articolo

Steve Bannon non ha dubbi: ci stiamo avviando verso un momento buio della storia e nessuno sarà escluso. “Ci stiamo avviando a una crisi finanziaria mondiale che porterà a una guerra globale: è chiaro come il sole. E l’orrore che abbiamo visto in Ucraina verrà anche in Italia” , la profezia dell’ideologo di Donald Trump ai microfoni di Zona Bianca.

Nei giorni più drammatici dell’offensiva russa ai danni dei civili ucraini, sono in corso i negoziati per tentare di arrivare al cessate il fuoco. Secondo il politologo, però, coinvolgere la Nato è stato un errore, così come chiamare in causa gli Stati Uniti. Gli americani non la pensano come Biden, ha spiegato Bannon: “È giusto così. Questa guerra non sarebbe mai dovuta accadere: gli ucraini sono stati usati come carne da macello” .

Braccio destro del tycoon, Bannon ha rimarcato che questa guerra non sarebbe potuta accadere durante la presidenza Trump: “Se fosse stato presidente, avrebbe visto che dal 2014 l’entrata russa in Ucraina aveva causato 14 mila vittime, cercando un negoziato per evitare di arrivare a questo nuovo conflitto armato” . Una guerra è imprevedibile, ha proseguito lo statunitense, e tutti “stiamo giocando con il fuoco”.

Per Bannon stiamo permettendo la trasformazione di un conflitto regionale in un conflitto globale, ammonendo i leader mondiali: “Non spingete gli ucraini verso la loro fine” . Non ci sono invece grandi parole di stima per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, definito “un comico corrotto” , e per i suoi interventi in videocollegamento con i parlamenti di tutto il mondo: “Voglio fare un commento brutale sul Congresso americano, come sul Parlamento italiano. È imbarazzante quando un tipo come Zelensky cita Churchill un giorno e parla dell’Olocausto il giorno dopo, si rifà a Martin Luther King, parla di Pearl Harbor e dell’11 settembre. E quei pagliacci si alzano in piedi e battono le mani”.

