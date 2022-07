La profezia di Cacciari: “Vi dico cosa farà Draghi”

Condividi l'articolo

Il discorso del Presidente del Consiglio Mario Draghi di mercoledì, prima al Senato e poi alla Camera, si avvicina. Finalmente si capirà se questo esecutivo allargato può o non può continuare il suo percorso. In merito a cosa sta accadendo si è espresso anche Massimo Cacciari.

Il filosofo, ospite questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha trattato varie questioni. In primis il fatto che Draghi si sia dimesso, o meglio abbia cercato di dimettersi, senza aver avuto un voto di sfiducia. “ In questa situazione politica ci troviamo di fronte all’incomprensibile – spiega Cacciari – perché è una cosa mai accaduta nella storia delle democrazie occidentali. Un Presidente del Consiglio che si dimette senza aver avuto alcun voto di sfiducia e con la stragrande parte dei componenti della sua maggioranza che dicono di voler continuare ed è ridicolo che la responsabilità sia di Conte. Mattarella chiederà a Draghi di tornare in Parlamento e si riprenderà la fiducia “. Riuscirà a farlo, sempre secondo l’ex sindaco di Venezia, perché la parte dei 5 Stelle rimasta con Conte “ non è assolutamente decisiva per quanto riguarda la maggioranza parlamentare ed è evidente che i presupposti per proseguire col Governo Draghi ci sono “.

Anche perché, spiega Cacciari, un Presidente della Repubblica non ha mai mandato a casa un governo che avesse la maggioranza parlamentare e per questo Mattarella chiederà a Draghi di tornare in Parlamento “ dove ha la maggioranza e si prenderà la fiducia “. Per questo motivo: “ Secondo me Draghi sarà costretto, volente o nolente, a questa strada, altrimenti Mattarella è costretto a verificare che la maggioranza esiste con un altro candidato alla Presidenza del Consiglio, prima di mandarci a votare “.

Cacciari esclude, poi, la possibilità di un governo tecnico ritenendo che la cosa più ovvia a questo punto sia dare la parola ai cittadini. Conclude poi facendo i complimenti a Fratelli d’Italia per la sua coerenza affermando che l’unico partito che ne esce vincitore è proprio quello guidato dalla Meloni perché “ dice che sono due anni che si deve andare a votare “.

