La profezia di Luttwak: “C’è solo un modo per far finire la guerra…”

“Adesso la guerra deve finire con plebisciti nelle due regioni di Donestk e Luhansk” . È la soluzione prospettata dal politologo Edward Luttwak per porre fine al conflitto in Ucraina e riportare la pace nei territori invasi dalle truppe di Mosca.

Per il saggista romeno naturalizzato statunitense, intervenuto su Twitter, per muoversi in tal senso, però, è indispensabile che sia “gli spari che i movimenti di terra debbano finire” . Una sorta di pausa per favorire una soluzione diversa dalle operazioni belliche. Stesso discorso vale per le sanzioni adottate dall’Occidente contro la Russia. “Se sono sospese – spiega l’esperto di politica internazionale – i russi rispetteranno le regole” .

A suo parere, comunque, anche nel caso in cui si dovesse scegliere di percorrere tale soluzione non mancherebbero le divisioni. “I 2 lati – sostiene il consulente strategico del governo americano – sono già d’accordo su Nato (no), Unione Europea (sì)” . Se dovesse passare tale quadro si rischierebbe con lo spaccare un fronte occidentale, che secondo la maggior parte degli studiosi, fino a questo momento sarebbe apparso abbastanza compatto.

Non mancano i commenti del popolo del web rispetto alla questione, che come accade con ogni intervento di Luttwak fa discutere. C’è chi ritiene che “i plebisciti siano impossibili” e chi addirittura accusa gli “americani-dem” di sobillare la guerra. Le principali bordate arrivano nei confronti dell’amministrazione Biden che secondo vari utenti di Twitter “non vorrebbe la pace” .

L’idea dello studioso apre un dibattito che durerà per giorni e su cui ci saranno le più svariate tesi di esperti e non. Il politologo era stato già al centro dei riflettori dell’opinione pubblica qualche giorno fa quando si era detto sicuro della sconfitta militare della Russia. Almeno, questa volta, però, non lo si potrà additare di essere “guerrafondaio”, come nelle imitazioni di Crozza che nel giro di pochi giorni hanno conquistato YouTube.

