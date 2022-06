La profezia di Renzi: “Conte e i 5 Stelle sono finiti”

Condividi l'articolo

“Sono finiti e non è una cosa che mi riempie il cuore di tristezza” : Matteo Renzi senza mezzi termini sul destino dei 5 Stelle. Sono ore roventi per i pentastellati, con la guerra Conte-Di Maio destinata a tracciare un solco nel futuro del Movimento. Il leader di Italia Viva da tempo ipotizza la morte politica dei grillini e i fatti degli ultimi giorni sembrano confermare la sua tesi.

“Il M5s ha rappresentato la speranza di cambiare qualcosa, ma l’unica cosa che hanno cambiato è idea” , l’analisi dell’ex primo ministro ai microfoni di Non è L’Arena: “Erano per bloccare il gasdotto della Tap, ora lo vogliono raddoppiare. Erano contro la Tav, ora inaugurano le stazioni. Volevano uscire dall’euro e oggi si vantano di essere europeisti. Volevano l’impeachment per Sergio Mattarella e oggi lo chiamano ‘l’angelo custode’” . Senza dimenticare le giravolte su Draghi e sulle alleanze: il M5s, infatti, è l’unico partito che è sempre stato al governo alleandosi con tutti.

“La definizione dei 5 Stelle l’ha data Luigi Di Maio: il partito dell’odio” , la stoccata di Renzi nel corso del dialogo con Giletti. Ma non è tutto. Per il senatore di Rignano la faida pentastellata non è legata alle posizioni sulla crisi in Ucraina, ma alle poltrone. “Loro hanno in testa il secondo mandato” , la sua analisi tranchant al Messaggero.

A proposito del ministro degli Esteri, Renzi non intravede un suo approdo nell’area centrista. “Di Maio ha rinnegato tutte le idee che lo hanno portato in parlamento: bene, meglio tardi che mai. Ma questo non significa dargli la leadership dell’area Macron” , il monito dell’ex segretario Pd. Renzi, infatti, ha ricordato che il titolare della Farnesina “è pur sempre l’uomo che ha visitato i gilet gialli. Stiamo ancora aspettando che si scusi per le sue parole sulla Boschi dopo l’assoluzione su banca Etruria e contro gli amministratori del Pd su Bibbiano” . La resa dei conti nel mondo grillino è vicina, Renzi prepara i pop corn.

