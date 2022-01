Condividi l'articolo

Spider-Man ricavato da una matita Jumbo a colori rosso e blu, che richiamano la tuta del supereroe, é l’ultima opera di Gianluca Veggia, l’artista italiano che incide le mine di matita creando vere e proprie sculture in miniatura.

La lavorazione è durata all’incirca 3/4 ore. L’opera è stata realizzata in occasione dell’uscita del nuovo ed attesissimo film Marvel, Spider man No Way Home.

