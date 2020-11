La rabbia di un figlio, papà morto per contagio in ospedale

(ANSA) – CASERTA, 13 NOV – “Mio padre è morto per malasanità,

dopo aver contratto il Covid in ospedale”. E’ quanto denuncia in

un post carico di rabbia l’ex assessore del Comune di Marcianise

(Caserta), Giulio Salzillo, che racconta della morte del papà.

“Il mio faro, la mia guida di un’intera vita; se n’è andato in

silenzio come ha sempre fatto senza disturbare nessuno. E’ stato

vittima della malasanità” scrive Salzillo che poi torna ai

momenti drammatici vissuti con il genitore.

“Ricoverato con tampone negativo per ben due volte, mio padre

ha contratto il Covid per la presenza tra i sanitari di un

ausiliare positivo asintomatico. Non è giusto, dopo tante

premure dei familiari, rimanere vittima di sciagurati che ti

dovrebbero preservare. Non è giusto dopo una vita di sacrifici e

di rispetto delle regole, non poter ricevere una banale

assistenza per una gestione scellerata. Mio padre era un uomo

d’altri tempi, di quei tempi d’oro che ci hanno insegnato il

rispetto e i valori umani. Merita rispetto ed onore per tutto

ciò che ci ha dato”. (ANSA).



