“La Rai intervenga su Ranucci”: scatta il pressing

Condividi l'articolo









La politica reagisce alla frase pronuciata da Sigfrido Ranucci sulla carica virale, che per il giornalista sarebbe uguale per soggetti vaccinati e non in caso di contagio, ed il convitato di pietra della vicenda diviene la Rai.

Una proposizione – quella di Ranucci – che fa il paio con quella sulla “terza dose” che per il conduttore di Report è il “business” delle case farmaceutiche. Oggi, il giornalista, durante Agorà, se n’è uscito invece così: “Cos’hanno imparato gli americani… – premette il giornalista – intanto che il vaccino aveva una sua utilità, perché non ci sono stati casi di mortalità… qualche caso di ricovero grave, ma da quel caso – continua – hanno imparato che la carica virale di un vaccinato è uguale a quella di uno non vaccinato” . Il che ha dapprima suscitato la reazione piccata di divulgatori scientifici e degl utenti, per poi smuovere le acque nel mondo politico. La faccenda si allarga.

Tra i primi ad intervenire c’è stata la senatrice Gabriella Giammanco, esponente di Forza Italia che su Twitter ha scritto quanto segue: “Quanto afferma Ranucci è una fake news cara ai no-vax. La Rai non ha nulla da dire?”.

Anche l’onorevole Luciano Nobili, espressione d’Italia Viva, ha tuonato sul caso: “Che la possibilità di contagiare di un vaccinato sia identica a quella di un non vaccinato è una bugia smentita da scienziati, Istituto di Sanità,studi internazionali. Sigfrido Ranucci è un virologo? Perché la #Rai gli consente di continuare a diffondere le peggiori bufale novax?”.

Entrambi i parlamentari invocano a gran voce l’intervento della Rai. Rai che è stata chiamata in causa dalla commissione di Vigilianza, con un’interrogazione, già per la prima delle due frasi interessate dalle polemiche. L’onorevole Andrea Ruggieri di Forza Italia ha voluto dire la sua pure su quest’altra uscita di Ranucci: “Se al casino offerto, anche in Rai, dai virologi prezzemolino che tanta confusione hanno creato, si aggiungono anche i giornalisti, stiamo freschi”, ha dichiarato al Giornale.it

Andrea Ruggieri, che è membro della commissione citata, chiarisce anche quale sia la verità delle cose sotto il profilo scientifico: “Inutile arrampicarsi sugli specchi – aggiunge – : Chi è vaccinato si contagio molto più difficilmente, perché coperto dall’85% e a sua volta contagia molto meno. Il resto sono baggianate – incalza – . Però – conclude – se vogliamo possiamo teorizzare che la terra sia piatta”.

Il tema, in fin dei conti, è che, a parità di carica virale, esistono comunque delle differenze sostanziali che dipendono dall’essere vaccinati o meno. Questo è quello che sentenzia la comunità scientifica e quello che in molti si aspetterebbero venisse sostenuto in Rai.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte