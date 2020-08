La Roma passa da Pallotta a Friedkin, affare da 591 milioni

(ANSA) – ROMA, 06 AGO – La Roma passa a Dan Friedkin. Nella

notte il presidente della Roma, James Pallotta, ha sottoscritto

l’accordo vincolante per la cessione della partecipazione di

controllo della società giallorossa al Gruppo Friedkin.

L’operazione è valutata in circa 591 milioni di euro e dovrebbe

concludersi entro la fine di agosto. “Noi tutti al Friedkin

Group siamo felici di aver fatto i passi necessari a diventare

parte di questa città e club iconici. Non vediamo l’ora di

chiudere l’acquisto il prima possibile e di immergerci nella

famiglia dell’AS Roma”. Così Dan Friedkin, chairman e Ceo del

Gruppo Friedkin, in una nota diffusa sul sito del club

giallorosso. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte