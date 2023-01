La Romania prolunga la detenzione di Andrew Tate fino al 27 febbraio

Condividi l'articolo

L’influencer ed ex kickboxer Andrew Tate e il fratello Tristan resteranno in custodia cautelare fino al 27 settembre. Lo ha deciso il tribunale di Bucarest, in Romania, che ha prolungato di 30 giorni i tempi di detenzione.

Tate e il fratello sono indagati per traffico di esseri umani e stupro.

Su richiesta della della Direzione romena per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo (Diicot), “il tribunale ha accettato il prolungamento della detenzione dei fratelli tate fino al 27 settembre”, ha detto la portavoce della Diicot Ramona Bolla all’agenzia Afp.

