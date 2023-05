La Russa: ‘Chi imbrattò il Senato vada volontario in Emilia’

Condividi l'articolo

“Mi ero detto non contrario ad incontrare i ragazzi che sono imputati per avere imbrattato la facciata di Palazzo Madama ma poi la richiesta non ha avuto seguito. E allora faccio una proposta: vadano per almeno una settimana da volontari in Emilia-Romagna e certifichino il loro attivo operare per spalare il fango e aiutare a eliminare i danni dell’alluvione. Sarà mia cura provare a convincere il Senato a ritirare la costituzione di parte civile nei loro confronti avendo dato prova di volere concretamente fare qualcosa per l’ambiente”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa con l’ANSA.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte