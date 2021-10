La Russia verso nuove restrizioni contro boom contagi

Condividi l'articolo









(ANSA) – MOSCA, 19 OTT – La Russia alle prese con un boom di

contagi e i record di morti giornalieri per il Covid pensa a

reintrodurre una serie di restrizioni per fermare la diffusione

del virus. Il vice primo ministro russo Tatyana Golikova ha

proposto che il Paese introduca giorni non lavorativi dal 30

ottobre al 7 novembre, e in alcune regioni già dal 23 ottobre.

Il primo ministro Mikhail Mishustin ha definito le nuove

restrizioni – che ora saranno sottoposte a Putin – come “difficili” ma “necessarie”. Lo riportano i media russi.

L’opzione dei giorni non lavorativi non si traduce però

automaticamente in uno nuovo lockdown. (ANSA).



