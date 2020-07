La Samp passa a Udine, il Parma trova il pari nel recupero

(ANSA) – ROMA, 12 LUG – Bel colpo in chiave salvezza della

Sampdoria che passa sul campo dell’Udinese con il risultato di

3-1. Friulani in vantaggio per primi con Lasagna, ma le reti di

Quagliarella, Bonazzoli e Gabbiadini rovesciano il risultato.

Pari rocambolesco tra Parma e Bologna. La squadra di Mihajlovic

si porta su 2-0 con i gol di Danilo e Soriano. Risultato che

resiste fino al recupero, quando al 47′ Kurtic ed al 49′

Inglese acciuffano il 2-2.

Senza reti finisce Cagliari-Lecce, mentre il Verona è a lungo in

vantaggio a Firenze grazie al gol al 18′ di Faraoni. Ma, anche

questa volta nel recupero, è Cutrone a siglare l’1-1 che porta

un punto prezioso ai padroni di casa. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte