La Scala rifà tappezzeria e acustica e diventa più green

Condividi l'articolo

Il teatro alla Scala di Milano approfitta della pausa estiva per una serie di lavori di restyling che serviranno a migliorare l’acustica e l’efficientamento energetico.

Dai palchi viene tolta la tappezzeria che sarà sostituita con una in grado di migliorare l’acustica della sala. E’ stato intanto calato questa mattina l’imponente lampadario a gocce al centro della platea per la pulizia che viene fatta una volta l’anno. Quest’anno le 383 lampadine del lampadario, copia di quello ottocentesco andato distrutto durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale, verranno sostituite con altre a basso consumo energetico per risparmiare energia. Non una rivoluzione ma una continuazione della collaborazione con Edison iniziata cento anni fa.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte