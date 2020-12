La scelta obbligata sulla sanità

L a tesi secondo cui il voto contro il Mes bancario sarebbe anti- europeista è completamente errata. Esso è una struttura anomala dal punto di vista dell’Unione economica e monetaria europea. Non lo sostengono da epoca non sospetta solo Berlusconi, Tajani, Mariastella Gelmini, leali membri del Partito polare europeo.

Lo dice Corte Costituzionale tedesca, con una sentenza del 2012, che fa parte della sua giurisprudenza. Il Mes bancario, chiarisce tale sentenza, non è un organismo facente parte delle Istituzioni pubbliche europee, sottoposte alle regole dell’Unione Economica Europea, stabilita nel Trattato e nelle norme derivate. La Corte Costituzionale tedesca con la sentenza del 2012 ha dichiarato illegittimo il Mes bancario, in quanto esso è una grande banca regolata dal diritto privato, che gestisce denaro pubblico al di fuori del controllo della Commissione e del Consiglio Europeo. La Corte Costituzionale tedesca pertanto ne ha ammesso la legittimità in Germania solo a condizione che sia controllato dal parlamento tedesco , in relazione alla conformità dei suoi comportamenti alle regole europee, dal punto di vista dei contribuenti tedeschi.

La Corte Costituzionale Tedesca ha potuto stabilire questa regola, sulla base di ricorsi ad essa di cittadini, che hanno chiesto e ottenuto di togliere quel segreto bancario e la connessa discrezionalità delle decisioni prese. Quindi se l’Italia non firma il nuovo Mes bancario sostenendo che esso, attualmente, non può esser controllato dal Parlamento italiano e che, comunque, sarebbe opportuno che esso rispondesse al Parlamento Europeo, non adotta una linea antieuropeista, ma una linea di richiesta di maggior trasparenza e conformità alle regole democratiche europee. D’altra parte la Corte costituzionale tedesca ha stabilito che il ricorso al Mes sanitario per l’emergenza pandemia consente di giustificare un deficit di bilancio non considerato legittimo dalle regole del patto di stabilità europeo, sottoscritto dai vari governi europei, che consente solo deroghe per il deficit connesso a capacità produttiva non utilizzata. In effetti il deficit di bilancio per le spese sanitarie eccezionali, al di fuori del Mes sanitario comporta la violazione del patto di stabilità e crescita che noi abbiamo sottoscritto E poiché gran parte di queste spese sono spese correnti per personale della sanità, della scuola, dei trasporti e per medicinali, tamponi e loro analisi, vaccinazioni, e indennizzi per attività chiuse per esigenze di riduzione dei contagi esse non possono esser finanziate con il Recovery Fund che serve solo per investimenti. Sicché il sì al Mes sanitario è una scelta obbligata, soprattutto se destinato alle Regioni, che hanno un grande bisogno d questi fondi, soprattutto ora che dovranno gestire le vaccinazioni. Ecco perché è giusto il no al Mes bancario così come si presenta ora insieme al «si» a quello sanitario.