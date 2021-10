La sconfitta della destra … di Sergio Pizzolante

Credo che questa di Mattia Feltri sia la fotografia migliore, più nitida, della sconfitta della destra.

Un fronte repubblicano, naturale, istintivo, si è unito per battere la destra peggiore.

Vi ha partecipato anche una parte della destra migliore. Ed una parte di essa non è andata a votare.

Perché se la destra che appare di più è quella che si concentra sulla minoranza degli italiani che non si vaccina o non vuole il Green Pass, non può che perdere.

E più questa minoranza è rumorosa, violenta, più la distanza si allarga.

Se giocano con la salute, con il lavoro, con il reddito degli italiani, non possono che perdere. Non vogliono l’Euro, nemmeno l’Europa, la destra dell’impresa, del lavoro, delle professioni, non può che guardare altrove.